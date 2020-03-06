В отелях Грузии из-за коронавируса отменены 90% броней
6 марта 2020 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за распространения коронавируса 90% броней в гостиницах Грузии отменены. Эти данные были заявлены на чрезвычайной встрече представителей туристической сферы Грузии, посвященной ситуации, которая сложилась из-за коронавируса.
Председатель федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили констатировал, что первый удар пришелся именно по туристической индустрии Грузии, пишет JamNews.
«В течение последних 5-6 дней отменены 80-90% броней на гостиничные номера в марте-апреле. Это означает, что индустрия на грани разорения. Дело только в коронавирусе и ни в чем другом. Виновных нет. Мы должны думать, как выпутаться из этой ситуации, и что делать, чтобы удержать персонал», - заявил Алавердашвили.
Самая серьезная ситуация сложилась в Тбилиси, в большей части регионов туристический сезон либо завершен, либо еще не начался, сказал Алавердашвили.
В 2019 году туристическая индустрия в Грузии заработала примерно $3.5 млрд. При том, что вся экономика Грузии оценивается в районе $18 млрд.
Число заболевших коронавирусом в Грузии достигло девяти человек. В настоящее время на карантине в Грузии 162 человека, а в стационарах под наблюдением врачей находятся 45 пациентов с подозрением на коронавирус.
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