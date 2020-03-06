Создатель «Чернобыля» снимет для HBO сериал по видеоигре The Last of Us
6 марта 2020 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO начал работу над телесериалом по мотивам игры The Last of Us.
Сценаристами и продюсерами проекта станут шоураннер вышедшего на HBO в мае 2019 года мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин и Нил Дракманн — сценарист и креативный директор обеих частей The Last of Us, пишет Meduza.
Сюжет сериала будет основан на событиях первой части The Last of Us, но также затронет и вторую часть. Дата выхода шоу пока не объявлена.
Игра The Last of Us вышла в 2013 году и многими критиками называлась одной из лучших игр года и — впоследствии — десятилетия. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком.
Сиквел оригинальной игры выйдет 29 мая 2020 года. Его действие будет развиваться спустя пять лет после событий первой части.
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