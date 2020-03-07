Более 100,000 человек заражены коронавирусом во всем мире
7 марта 2020 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100,000 человек. Такие данные огласили ученые Университета Джона Хопкинса (США). При этом количество новых случаев заболевания в континентальном Китае продолжает снижаться.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, по итогам 6 марта в стране зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, что на 44 меньше, чем сутками ранее. Умерли 28 человек, все — жители провинции Хубэй, где была впервые зафиксирована вспышка новой болезни, пишет РБК.
Власти Китая также сообщили, что только за последние сутки 1678 человек были выписаны, а 4873 — освобождены из карантина.
По подсчетам SCMP, всего в разных странах коронавирусом заразилось более 100,700 человек, 3455 умерло, более 55 тыс выздоровело. Абсолютное большинство погибших и выписанных — жители Китая.
На втором месте, после КНР, по числу жертв стоит Италия (197 человек). Далее следуют Иран (124), Южная Корея (42) и США (14).
Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться по миру из китайского города Уханя в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение болезни по миру эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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