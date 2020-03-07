Китай подарит Армении 1000 тестов для выявления коронавируса
7 марта 2020 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Китая скоро предоставит Армении 1000 бесплатных тестов для диагностики коронавируса. Об этом стало известно в ходе встречи министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна с послом Китая в Армении Тьяном Эрлуном для обсуждения ситуации, вызванной коронавирусом как в мире, так и в Китае и Армении.
Посольство Китая также предоставило Армении финансовые средства для приобретения дополнительных медикаментов.
Что касается ситуации с коронавирусом в Китае, посол заверил, что ситуация улучшается. Торосян, в свою очередь, отметил, в Армении, за исключением одного подтвержденного случая, других заражений на данный момент нет.
Министр также коснулся находящихся на карантине граждан и отметил, что они чувствуют себя хорошо, что ни у кого не было диагностировано никаких симптомов и что они вернутся домой через 8 дней - после окончания периода карантина.
Стороны выразили готовность продолжить тесное сотрудничество. В конце встречи Арсен Торосян поблагодарил за поддержку.
В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Он помещен под карантин в Цахкадзоре, Помимо него, там находятся еще 32 человека, с которыми он имел контакт.
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