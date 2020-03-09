Нефть подешевела на 30% после разрыва сделки России с ОПЕК

Нефть подешевела на 30% после разрыва сделки России с ОПЕК
9 марта 2020 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — с $45 до $31,02 за баррель. Это самое большое падение цены на Brent за день со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Стоимость нефти WTI после открытия падала на 27% — до $30. Из-за резкого падения торговля на бирже была приостановлена ​​на несколько минут, пишет Forbes.

6 марта ОПЕК и Россия, не сумев договориться о новом сокращении добычи нефти, разорвали сделку, которая поддерживала цены с 2016 года. Уже через несколько часов после провала переговоров Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, начала ценовую войну, снизив стоимость своей нефти для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину. Одновременно Эр-Рияд в частном порядке заявил некоторым участникам рынка, что при необходимости может увеличить производство нефти до рекордного уровня в 12 млн баррелей в сутки, рассказали источники Bloomberg. В марте Саудовская Аравия добывает 9.7 млн баррелей в день.

Эта тактика напоминает попытку Саудовской Аравии отвоевать долю рынка в 2014 году у производителей сланцевой нефти в США. Тогда из-за ценовой войны стоимость Brent упала со $100 ниже $30 и вынудила ОПЕК и Россию заключить альянс. Перспектива новой ценовой войны напугала рынок. С учетом того, что спрос на нефть уже резко падает из-за экономического воздействия коронавируса, трейдеры прогнозируют, что цены упадут еще ниже. Например, аналитики Goldman Sachs предупредили, что стоимость Brent в ближайшие недели может упасть почти до $20 за баррель.

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