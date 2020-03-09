В Италии на карантин закрыли Ломбардию и 14 провинций: Страна - лидер по смертности от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на 8 марта подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и выезд, а также передвижения внутри региона Ломбардия и еще в 14 провинциях Венето, Эмилии-Романьи, Марке и Пьемонта. Меры вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Въезд и выезд с попавших под карантин территорий будет возможен только в исключительных случаях, например по медицинским показаниям. Декрет премьера также предполагает закрытие всех музеев, галерей, храмов и других мест проведения массовых мероприятий, пишут «Ведомости».

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19. В стране погибает каждый двадцатый заразившийся. К утру 9 марта, от вируса умерли 366 человек из 7375 заразившихся, то есть - около 5%.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань, провинция Хубэй. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 8 марта, случаи заболевания зафиксировали в 101 государстве.