В Иране от коронавируса погибли за сутки около 50 человек
9 марта 2020 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иране от нового коронавируса SARS-CoV-2 за сутки скончались еще 49 человек. Об этом сообщило 8 марта министерство здравоохранения в Тегеране. Это рекордный рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом за все время с начала эпидемии в Иране в середине февраля.
Общее число летальных исходов в Иране от последствий заражения вирусом достигло 194-х, а количество подтвержденных случаев инфекции - 6566-и, пишет Deutsche Welle.
Иран - наиболее сильно пострадавшая от коронавируса страна после Китая, Италии и Южной Кореи. Эпидемия охватила уже 31 провинцию Ирана. Для сдерживания дальнейшего распространения инфекции власти Ирана закрыли по всей стране школы и университеты и отменили крупные культурные и спортивные мероприятия.
Иранская авиакомпания Iran Air 8 марта сообщила об отмене на неопределенный срок всех рейсов в Европу. В распространенном авиакомпанией сообщении говорится, что такая мера принята из-за ограничений, введенных европейскими властями против Iran Air по «неизвестным причинам».
Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 8 марта, случаи заболевания зафиксировали в 101 государстве.
Photo. Reuters
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Ереван и Уфу свяжет регулярный рейс Полеты в столицу Армении будут выполняться по вторникам
Нефть подешевела на 30% после разрыва сделки России с ОПЕК С учетом падения спроса из-за коронавируса перспектив для роста цен эксперты не видят
Доллар и евро резко подорожали в РФ на фоне обрушения цен на нефть Курс валют вырос на фоне обвала цен на нефть свыше 20%
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 160 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1700 выстрелов