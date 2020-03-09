В Иране от коронавируса погибли за сутки около 50 человек

PanARMENIAN.Net - В Иране от нового коронавируса SARS-CoV-2 за сутки скончались еще 49 человек. Об этом сообщило 8 марта министерство здравоохранения в Тегеране. Это рекордный рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом за все время с начала эпидемии в Иране в середине февраля.

Общее число летальных исходов в Иране от последствий заражения вирусом достигло 194-х, а количество подтвержденных случаев инфекции - 6566-и, пишет Deutsche Welle.

Иран - наиболее сильно пострадавшая от коронавируса страна после Китая, Италии и Южной Кореи. Эпидемия охватила уже 31 провинцию Ирана. Для сдерживания дальнейшего распространения инфекции власти Ирана закрыли по всей стране школы и университеты и отменили крупные культурные и спортивные мероприятия.

Иранская авиакомпания Iran Air 8 марта сообщила об отмене на неопределенный срок всех рейсов в Европу. В распространенном авиакомпанией сообщении говорится, что такая мера принята из-за ограничений, введенных европейскими властями против Iran Air по «неизвестным причинам».

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 8 марта, случаи заболевания зафиксировали в 101 государстве.