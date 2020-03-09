Школьники в Китае обрушили рейтинг приложения, чтобы не делать уроков

PanARMENIAN.Net - Школьники из китайского города Ухань, которых из-за карантина по новому коронавирусу перевели на домашние обучение, обрушили рейтинг приложения DingTalk, через которое они получали домашние задания.

Они сделали это, чтобы приложение удалили из App Store, и можно было больше не получать домашних заданий, пишет TJ.

Издание Reuters писало о занижении приложению оценок еще в конце февраля.

В отчете британского журнала London Review of Books сообщается, что «маленькие сорванцы выяснили, что если достаточное количество пользователей поставят приложению одну звезду, оно удалится из App Store». После этого рейтинг приложения за одну ночь упал с 4.9 до 1.4.

Владельцам DingTalk пришлось просить о пощаде. «Приложению только пять лет. Пожалуйста, не убивайте его», - написали они в соцсетях.

Рейтинг приложения поднялся до 2.2. И пока не ясно, кто победит в этой борьбе.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань, провинция Хубэй. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 8 марта, случаи заболевания зафиксировали в 101 государстве.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на утро 9 марта достигло 109,045 человек. При этом на Китай приходится 80,735 подтвержденных случаев заболевания.