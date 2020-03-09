В Китае 100-летний мужчина вылечился от коронавируса
9 марта 2020 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Столетний житель китайской провинции Хубэй вылечился от коронавируса Covid-19. Местные СМИ отмечают, что мужчина стал старейшим пациентом, излечившимся от этого заболевания. Его выписали после 13 дней лечения в Ухане.
При этом у мужчины есть несколько сопутствующих серьезных заболеваний - болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность, пишет Esquire.ru.
Из-за сложного состояния пациента военные медики проводили специальные консультации. В итоге ему назначили лечение с использованием противовирусных препаратов, традиционной китайской медицины и переливания плазмы.
По состоянию на утро 9 марта, число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире достигло 110,041 человека, умерших - 3825 человек. Выздоровели 62,000 человек.
В общей сложности коронавирус затронул уже 101 страну. Первое место в мире по летальности от Covid-19 занимает Италия: в стране погибает каждый двадцатый заразившийся.
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