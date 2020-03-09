SIPRI: Армения за последние 5 лет почти все оружие импортировала из России
9 марта 2020 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние 5 лет почти весь импорт оружия Арменией был произведен из России. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 9 марта.
«В 2015–2019 вновь произошли вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном. Обе страны наращивают свой военный потенциал за счет импорта вооружений, в том числе ракет, способных атаковать цели на территории друг друга», - говорится в докладе.
Отмечается, что в то время, как Армения почти все вооружение импортирует из РФ, Азербайджан в общей сложности 60% вооружений импортирует из Израиля, а из России - только 31%.
Авторы доклада отмечают, что объем продаж оружия за последние пять лет в мире вырос на 5.5% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Крупнейшими экспортерами оружия остаются Соединенные Штаты, Россия, Франция, Германия и Китай.
США укрепили лидерство в мировой торговле оружием – за последние пять лет Вашингтон увеличил объем продаж почти на 23%. Вторым в мире продавцом оружия по-прежнему остается Россия. Однако ее отставание от американцев увеличилось: в последние пять лет экспорт вооружений и военной техники из РФ упал на 18%. На третьем месте находится Франция, нарастившая за указанный срок объем экспортных продаж на 72%.
Впервые в список десяти крупнейших экспортеров оружия вошла Южная Корея, ее экспорт увеличился на 143% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Экспорт вооружений из Израиля за этот же период вырос на 77% и достиг рекордного уровня.
В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока. Лидером среди импортеров стала Саудовская Аравия. Кроме нее в пятерку лидеров по импорту вооружения вошли Индия, Египет, Австралия и Китай.
SIPRI – мировой научно-исследовательский институт, систематизирующий данные о тратах и обороте оружия в мире, а также о глобальной и региональной безопасности. Институт составляет рейтинги, основываясь на аналитике, комментариях экспертов и открытых данных.
Самое значимое
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
Президент Португалии - в добровольном карантине из-за коронавируса Симптомов COVID-19 у политика нет
В Китае 100-летний мужчина вылечился от коронавируса У него есть серьезные сопутствующие заболевания - болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность
Российская военная делегация в Анкаре примет участие в переговорах по Идлибу Переговоры пройдут 10 марта
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 15 человек На вечер 8 марта в карантине остаются 141 человек, еще 51 наблюдают врачи в клиниках