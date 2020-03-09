SIPRI: Армения за последние 5 лет почти все оружие импортировала из России

PanARMENIAN.Net - За последние 5 лет почти весь импорт оружия Арменией был произведен из России. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 9 марта.

«В 2015–2019 вновь произошли вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном. Обе страны наращивают свой военный потенциал за счет импорта вооружений, в том числе ракет, способных атаковать цели на территории друг друга», - говорится в докладе.

Отмечается, что в то время, как Армения почти все вооружение импортирует из РФ, Азербайджан в общей сложности 60% вооружений импортирует из Израиля, а из России - только 31%.

Авторы доклада отмечают, что объем продаж оружия за последние пять лет в мире вырос на 5.5% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Крупнейшими экспортерами оружия остаются Соединенные Штаты, Россия, Франция, Германия и Китай.

США укрепили лидерство в мировой торговле оружием – за последние пять лет Вашингтон увеличил объем продаж почти на 23%. Вторым в мире продавцом оружия по-прежнему остается Россия. Однако ее отставание от американцев увеличилось: в последние пять лет экспорт вооружений и военной техники из РФ упал на 18%. На третьем месте находится Франция, нарастившая за указанный срок объем экспортных продаж на 72%.

Впервые в список десяти крупнейших экспортеров оружия вошла Южная Корея, ее экспорт увеличился на 143% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Экспорт вооружений из Израиля за этот же период вырос на 77% и достиг рекордного уровня.

В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока. Лидером среди импортеров стала Саудовская Аравия. Кроме нее в пятерку лидеров по импорту вооружения вошли Индия, Египет, Австралия и Китай.

SIPRI – мировой научно-исследовательский институт, систематизирующий данные о тратах и обороте оружия в мире, а также о глобальной и региональной безопасности. Институт составляет рейтинги, основываясь на аналитике, комментариях экспертов и открытых данных.