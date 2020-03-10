В Иране от коронавируса умерли около 300 человек, более 8000 - заражены
10 марта 2020 - 19:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран зафиксировал уже более 8000 случаев заражения коронавирусом, 291 человек скончался. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
«За прошедший день был выявлен 881 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражений достигло 8042. За прошедшие сутки число скончались 54 человека, в общей сложности число жертв достигло 291», - сообщил он, пипет РИА Новости.
Рост числа жертв за сутки стал наибольшим с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе.
Коронавирус затронул все провинции Ирана, наибольшее число заражений зафиксировано в Тегеране - 2114, далее следуют Мазендеран - 886, Кум - 751, Исфахан - 618, Гилян - 524.
Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса. Среди последних - распоряжение, опубликованное центробанком Ирана касательно наличных как «одного из основных средств передачи коронавируса», посоветовав гражданам отказаться от использования купюр в пользу электронных средств платежа.
Кроме того, власти ранее отменили занятия в учебных заведениях вплоть до «нового года» (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы. В стране ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.
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