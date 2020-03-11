В Грузии коронавирус выявлен у ребенка: Всего зараженных - 23

PanARMENIAN.Net - В Грузии зафиксирован первый случай инфицирования вирусом нового типа COVID-19 ребенка. Об этом сообщил журналистам в ночь на 11 марта директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его информации, заболевший ребенок был доставлен в инфекционную больницу вместе с группой лиц, которые с 28 февраля находились на самоизоляции и у которых вирус был выявлен 10 марта в ходе повторного тестирования, пишет «Интерфакс».

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что ребенку, у которого выявлен коронавирус, 12 лет. СМИ отмечают, что из восьми новых случаев заболевания, выявленных 10 марта пятеро, включая ребенка, являются членами одной семьи.

По данным грузинского Минздрава, всего в Грузии лабораторно подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Большинство этих случаев связаны с гражданами, прибывшими из Италии. В двух случаях граждане инфицировались в Иране и в одном из случаев коронавирус был выявлен у прибывшего из Испании.

Между тем, один из заболевших коронавирусом в Грузии подозревает, что мог инфицироваться через наличные деньги.

«Он выполнял свои обязанности, выполнил определенную работу, как говорит, взял плату за свою работу и подозревает, что инфекция перешла через наличные деньги», - сказал ранее директор тбилисской инфекционной больницы журналистам, отметив, что это нельзя утверждать наверняка.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.