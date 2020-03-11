Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

PanARMENIAN.Net - Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера.

После окончания суда в Нью-Йорке Вайнштейна ждет суд в Калифорнии, где продюсера обвиняют еще по двум случаям изнасилования, пишут «Ведомости».

9 марта защита Вайнштейна попросила для своего подзащитного минимальный срок в пять лет лишения свободы, сообщало Variety. Адвокаты просили суд обратить внимание на благотворительную работу продюсера и то, насколько его уже наказало общество. По их словам, максимальный срок лишения свободы в 29 лет для 67-летнего продюсера равносилен пожизненному.

В конце февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения в насилии, а именно в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи и изнасиловании стилистки Джессики Манн. Присяжные в составе семи мужчин и пяти женщин оправдали Вайнштейна еще по трем пунктам обвинения, включая более серьезное изнасилование, за которое ему могло грозить пожизненное заключение. Как пишет The New York Times, во время оглашения вердикта Вайнштейн сидел неподвижно, а после трижды сказал своим адвокатам «Но я же не виновен», когда его в наручниках уводили в тюрьму для ожидания вынесения приговора. Однако до трансфера в тюрьму Вайнштейна отвезли в больницу, где он перенес операцию на сердце. Сразу после суда продюсер начал жаловаться на боли в груди, и его отправили в госпиталь Белвью, где прооперировали, вставив стент для восстановления кровообращения. После лечения в нью-йоркской клинике в течение 10 дней Вайнштейна вернули в тюрьму Райкерс-Айленд.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна начался с публикации The New York Times в октябре 2017 года. В материале Ронана Фэрроу известный голливудский продюсер обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более ста женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна, и стартовало движение #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.

Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн вместе с братом Бобом основал компании Miramax Films и The Weinstein Company. Они занимались производством многих известных фильмов, которые неоднократно завоевали премию «Оскар» в разных номинациях.