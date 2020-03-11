ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор организации Тедрос Гебреисус. На сегодняшний день случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах. При этом 81 страна не сообщила о случаях заболевания коронавирусом (COVID-2019), 57 стран сообщили о 10 и менее случаях, что свидетельствует о том, что страны могут «изменить ход пандемии», отметил он, пишут «Ведомости».

«Пандемия - это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена»,- отметил гендиректор ВОЗ.

Гебреисус призвал страны найти баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных потрясений и соблюдением прав человека. По его словам, необходимо совершенствовать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, разъяснять гражданам риски заражения, рассказывать о способах защиты, отслеживать каждый контакт заболевших, а также обучать медицинский персонал.

По данным ВОЗ на 11 марта, в мире зарегистрировано более 118,000 случаев заболевания, из них 4291 случай закончился летальным исходом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 10,00), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). В Германии на 10 марта зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй.

Последний раз ВОЗ объявляла о пандемии в 2009 году в связи с распространением вируса H1N1, известного как «свиной грипп».