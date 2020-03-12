В Ираке обстреляли американскую базу: Погибли военнослужащие США и Британии

PanARMENIAN.Net - Двое американских военнослужащих и один из Великобритании погибли в результате обстрела иракского военного лагеря Таджи, расположенного к северу от Багдада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предварительную информацию, которую подтвердили два американских чиновника.

Агентство передает, что более десятка человек были также ранены после ракетного удара по лагерю. Всего по лагерю было выпущено 15 реактивных снарядов. Собеседники агентства уточнили, что не могут пока утверждать, кто нанес удар, и обвинять в этом силы ополчения, поддерживаемого Ираном, пишут «Ведомости».

Позже пресс-служба коалиции во главе с США сообщила о гибели троих военнослужащих и ранениях 12 человек. По данным коалиции, по лагерю было выпущено 18 реактивных снарядов. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Лагерь Таджи – это иракская база, где размещаются военнослужащие коалиции для обучения и консультирования иракских сил безопасности.

В ночь на 8 января 2020 года ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные – базе «Айн-эль-Асад» и аэропорту Эрбиля, – нанесли иранские военные. Решение о нападении было принято после того, как в Багдаде в ночь на 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США. В ходе иранского ракетного удара травмы получили около 100 военнослужащих.