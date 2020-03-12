В Ухане все временные госпитали для больных коронавирусом закрылись

В Ухане все временные госпитали для больных коронавирусом закрылись
12 марта 2020 - 11:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Все 14 временных госпиталей, которые были организованы в китайском Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания, для приема больных коронавирусной инфекцией, закрылись после выписки пациентов.

Из них выписаны последние группы пациентов, пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

В соцсетях разошлось видео того, как медики снимали маски после закрытия последнего временного центра. Врачей называют «победителями».

После эпидемиологической вспышки нового типа коронавируса в Ухане ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. В связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации и сокращением числа заболевших, госпитали начали закрывать.

На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших. Из них в провинции Хубэй зафиксировано 8 новых больных, 10 случаев смерти, из которых 7 - в Ухане.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.

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