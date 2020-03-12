Меркель: Коронавирусом могут заразиться 70% жителей Германии

PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что коронавирусом может заразиться 70% населения Германии - это 58 миллионов человек. Этот мрачный прогноз Меркель сделала во время пресс-конференции с министром здравоохранения Йенсом Шпаном.

Поскольку лекарство от коронавируса пока не найдено, основные меры борьбы с ним сводятся к ограничению дальнейшего распространения. «Нужно выиграть время», - объяснила канцлер Германии, пишет BBC.

Меркель предупредила, что закрыть национальные границы будет недостаточно для борьбы с распространением заболевания. Меркель также добавила, что не исключает отмены правила «черного нуля», не позволяющего стране брать в долг и иметь дефицит бюджета. В этой «экстраординарной ситуации» основной приоритет для правительства - положить конец эпидемии, подчеркнула канцлер.

11 марта Германия подтвердила, что от коронавируса скончался третий пациент - в небольшом городе Хайнсберг на западе страны. До этого жертвами вируса стали 78-летний мужчина в том же районе и 89-летняя женщина в городе Эссен, также в земле Северная Рейн-Вестфалия на западе Германии. В общей сложности в Германии сейчас известно о 1296 случаях заражения коронавирусом - эту цифру опубликовал Институт Роберта Коха, изучающий инфекционные заболевания. По словам его главы Лотара Вилера, оснований подозревать, что есть существенное число неизвестных случаев, нет.