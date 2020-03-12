Эксперт: Карантин из-за коронавируса снизит уровень загрязнения в мире и спасет много жизней

PanARMENIAN.Net - Глобальная изоляция и карантин по причине нового коронавируса COVID-19 привела к закрытию заводов и сокращению поездок по всему миру, что в свою очередь привело к снижению уровня загрязнения, включая парниковые газы, которые приводят к потеплению климата.

По словам Франсуа Жеменна, директора Обсерватории Хьюго,изучающей взаимодействие между изменениями окружающей среды, миграцией людей и политикой, изоляция людей может спасти больше жизней в результате снижения уровня загрязнения, чем унесет сам коронавирус, пишет Forbes.

Он напомнил, что из-за загрязнения атмосферы во Франции ежегодно умирают 48,000 человек, а в Китае - более 1 млн, и число жертв коронавируса не сравнится с этими данными.

Ученые оценивают число погибших в результате загрязнения воздуха в США более чем в 100,000 в год, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что по этой причине во всем мире ежегодно умирают 7 млн человек.

Таким образом, Жеменн считает, что снижение уровня загрязнения воздуха и глобального потепления может спасти больше жизней.

«Скорее всего, число жизней, которые будут спасены в результате изоляции, будет выше, чем число жизней, которые будут потеряны из-за пандемии», - сказал Жеменн.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой инфекции. Мировое сообщество идет на решительные меры, чтобы бороться с заболеванием, обнаруженным уже более чем в 110 странах. Так, власти США с 13 марта вводят 30-дневный запрет на въезд иностранцев из 26 стран Европы. В Италии, лидирующей в Европе по распространению вируса, ограничена свобода передвижения и до 25 марта закрыты все магазины, кроме супермаркетов и аптек, а Израиль 9 марта ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих.