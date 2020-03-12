В Армении изолированы 57 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом
12 марта 2020 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении изолировали всех, кто контактировал с зараженными коронавирусом гражданами. Об этом написал министр здравоохранения Арсен Торосян на своей странице в Facebook.
По его словам, речь идет о 57 людях.
«Весь круг лиц, тесно контактировавших с тремя больными коронавирусом, выявленными накануне, уточнен и изолирован. Всего изолированы 57 лиц», – написал министр.
В Армении 11 марта были выявлены 3 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Двое из заболевших - граждане Армении (45 и 27 лет), один - Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии.
В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Таким образом, сейчас в стране 4 подтвержденных случая заражения.
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