В Армении изымут из обращения старые банкноты из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Центральный банк Армении постепенно заменит находящиеся в обращении старые банкноты на новые. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Это будет сделано с целью предотвращения распространения коронавируса.

Центральный банк также призвал население по возможности отказаться от наличных расчетов.

В Армении 11 марта были выявлены 3 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Двое из заболевших - граждане Армении (45 и 27 лет), один - Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии.

В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Таким образом, сейчас в стране 4 подтвержденных случая заражения.