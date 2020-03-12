В Армении изымут из обращения старые банкноты из-за коронавируса
12 марта 2020 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральный банк Армении постепенно заменит находящиеся в обращении старые банкноты на новые. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
Это будет сделано с целью предотвращения распространения коронавируса.
Центральный банк также призвал население по возможности отказаться от наличных расчетов.
В Армении 11 марта были выявлены 3 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Двое из заболевших - граждане Армении (45 и 27 лет), один - Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии.
В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Таким образом, сейчас в стране 4 подтвержденных случая заражения.
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По его словам, это станет одной из важнейших задач правительства в ближайшее время
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