В Белом доме отказались проверить Трампа на коронавирус после визита зараженного

В Белом доме отказались проверить Трампа на коронавирус после визита зараженного
13 марта 2020 - 12:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Президенту США Дональду Трампу нет необходимости сдавать анализ на коронавирус. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее коронавирус обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена. Уточняется, что Вайнгартен был членом бразильской делегации, которая посетила США с официальным визитом на прошлой неделе, пишет РБК со ссылкой на Estado.

По данным издания, он был в тесном контакте с Трампом. Однако в Белом доме заявили, что Трамп и вице-президент США Майк Пенс «практически не общались» с бразильским чиновником.

Трамп заявил, что его не беспокоит факт обнаружения вируса у члена бразильской делегации, с которым он контактировал. «Скажем так: меня это не касается», - заявил американский лидер.

После обнаружения коронавируса у Вайнгартена анализ на наличие вируса также сдал президент Бразилии Жаир Болсонару. Результаты должны быть готовы 13 марта. Как передает Estado, врачи опасаются, что президент может быть инфицирован без проявления симптомов заболевания.

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