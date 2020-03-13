В Китае зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19
13 марта 2020 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - К концу 12 марта власти Китая сообщили о 8 новых случаях заражения коронавирусом – самый низкий прирост заболевших за сутки с начала ведения отчетности в январе.
В то же время в Китае зафиксировали 7 новых смертей от заболевания COVID-19, подняв общее число летальных исходов до 3176 человек, пишут «Ведомости».
При этом за прошедшие сутки 1318 инфицированных выздоровели и были выписаны из больницы, всего из 80,813 зарегистрированных случаев коронавируса в КНР уже выздоровели 64,111 пациентов, по данным китайских властей. Пик новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Китае прошел в феврале.
По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, на 13 марта зафиксировано 128,343 случая в 116 странах. 63% из них – в Китае. В конце февраля на Китай приходилось 96.5% всех случаев заражения коронавирусом, по данным ВОЗ. Тогда заболевание было обнаружено только в 33 странах. Вспышка COVID-19 началась в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.
Самое значимое
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Partner news
Последние новости
Ереван и Тбилиси решили закрыть границы для людей Граница закроется на 10 дней в 08:00 14 марта
В Ереване для больных коронавирусом выделили инфекционную больницу Пациенты со всеми другими инфекционными заболеваниями переведены в другие больницы
В Азербайджане выявили 4 новых случая коронавируса Таким образом, в настоящее время в больницах республики лечение от коронавируса проходят 15 человек
Борис Джонсон - о коронавирусе: Очень многие потеряют своих близких раньше времени Джонсон призвал британцев быть готовыми к потере родных из-за коронавируса