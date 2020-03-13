В Китае зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19

PanARMENIAN.Net - К концу 12 марта власти Китая сообщили о 8 новых случаях заражения коронавирусом – самый низкий прирост заболевших за сутки с начала ведения отчетности в январе.

В то же время в Китае зафиксировали 7 новых смертей от заболевания COVID-19, подняв общее число летальных исходов до 3176 человек, пишут «Ведомости».

При этом за прошедшие сутки 1318 инфицированных выздоровели и были выписаны из больницы, всего из 80,813 зарегистрированных случаев коронавируса в КНР уже выздоровели 64,111 пациентов, по данным китайских властей. Пик новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Китае прошел в феврале.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, на 13 марта зафиксировано 128,343 случая в 116 странах. 63% из них – в Китае. В конце февраля на Китай приходилось 96.5% всех случаев заражения коронавирусом, по данным ВОЗ. Тогда заболевание было обнаружено только в 33 странах. Вспышка COVID-19 началась в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.