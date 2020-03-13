Борис Джонсон - о коронавирусе: Очень многие потеряют своих близких раньше времени

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о коронавирусе, отметил, что многие потеряют близких раньше времени. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, пишет Financial Times.

Джонсон призвал британцев быть готовыми к потере родных из-за коронавируса, поскольку число зараженных может быть гораздо больше официальных данных. Так, по информации ученых, в стране могут находиться до 10 тысяч инфицированных человек.

«Это будет распространяться и дальше. Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени», - отметил премьер. Распространение вируса SARS-CoV-2 он назвал худшим кризисом в области общественного здравоохранения.

В настоящий момент коронавирусом в Великобритании заражены 456 человек. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано более 132,000 случаев заражения вирусом, из них более 5000 случаев закончились летальным исходом. Больше всего заболевших выявлено в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и Германии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса в мире пандемией.