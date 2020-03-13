В Азербайджане выявили 4 новых случая коронавируса
13 марта 2020 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
«В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению», - отмечается в сообщении, пишет «Интерфакс».
Таким образом, в настоящее время в больницах республики лечение от коронавируса проходят 15 человек. Из них 13 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.
Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы отпущены три гражданина Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
12 марта один человек, вернувшийся из Ирана, скончался. Это стало первым случаем смерти от коронавируса в Азербайджане. В одной из больниц страны скончалась местная жительница 1969 года рождения, у которой, помимо COVID-19, также диагностировали системную красную волчанку, волчаночный нефрит 4-ой степени и последнюю стадию хронической почечной недостаточности.
Самое значимое
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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