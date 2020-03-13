В Азербайджане выявили 4 новых случая коронавируса

В Азербайджане выявили 4 новых случая коронавируса
13 марта 2020 - 16:52 AMT

PanARMENIAN.Net - У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

«В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению», - отмечается в сообщении, пишет «Интерфакс».

Таким образом, в настоящее время в больницах республики лечение от коронавируса проходят 15 человек. Из них 13 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.

Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы отпущены три гражданина Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

12 марта один человек, вернувшийся из Ирана, скончался. Это стало первым случаем смерти от коронавируса в Азербайджане. В одной из больниц страны скончалась местная жительница 1969 года рождения, у которой, помимо COVID-19, также диагностировали системную красную волчанку, волчаночный нефрит 4-ой степени и последнюю стадию хронической почечной недостаточности.

 Самое значимое
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране
Оттепель и беспрецедентная демократизация в Азербайджане
В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо
Суд в США продлил запрет на продажу криптовалюты Telegram
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Ереван и Тбилиси решили закрыть границы для людей Граница закроется на 10 дней в 08:00 14 марта
В Ереване для больных коронавирусом выделили инфекционную больницу Пациенты со всеми другими инфекционными заболеваниями переведены в другие больницы
Борис Джонсон - о коронавирусе: Очень многие потеряют своих близких раньше времени Джонсон призвал британцев быть готовыми к потере родных из-за коронавируса
В Китае зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19 При этом за прошедшие сутки 1318 инфицированных выздоровели и были выписаны из больницы