Том Хэнкс рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Том Хэнкс рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
13 марта 2020 - 16:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Актер Том Хэнкс обратился к поклонникам впервые после новости о заражении коронавирусом.

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.

Он подчеркнул, что вместе с супругой Ритой Уилсон находится в изоляции, чтобы не передать вирус окружающим. По его словам, австралийские врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, пишет РИА Новости.

Артист призвал подписчиков следовать советам экспертов, заботиться друг о друге и сохранять позитивный настрой.

«Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут», - написал он в Instagram.

Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как «Большой», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Чудо на Гудзоне» и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил актеру Президентскую медаль свободы.

Photo. Getty Images
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