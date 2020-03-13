Том Хэнкс рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
13 марта 2020 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер Том Хэнкс обратился к поклонникам впервые после новости о заражении коронавирусом.
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
Он подчеркнул, что вместе с супругой Ритой Уилсон находится в изоляции, чтобы не передать вирус окружающим. По его словам, австралийские врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, пишет РИА Новости.
Артист призвал подписчиков следовать советам экспертов, заботиться друг о друге и сохранять позитивный настрой.
«Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут», - написал он в Instagram.
Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как «Большой», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Чудо на Гудзоне» и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил актеру Президентскую медаль свободы.
Photo. Getty Images
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