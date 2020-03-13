В Ереване для больных коронавирусом выделили инфекционную больницу

В Ереване для больных коронавирусом выделили инфекционную больницу
13 марта 2020 - 18:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В связи со сложившейся ситуацией инфекционная больница Норка в Ереване перепрофилирована и теперь будет обслуживать только пациентов с коронавирусом и подозрением на заражение. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

«Пациенты со всеми другими инфекционными заболеваниями переведены в другие больницы», - говорится в сообщении.

В Минздраве призвали «не препятствовать нормальной работе больницы, думать о собственной безопасности, не проводить съемок вокруг больницы, уважая право граждан на личную и медицинскую конфиденциальность».

На данный момент в Армении есть 8 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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