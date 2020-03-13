Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 13

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 13
13 марта 2020 - 23:34 AMT

PanARMENIAN.Net - На данный момент в Армении зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По состоянию на 22:00 (по Еревану) подтвердились еще 3 случая, 2 из которых - зараженные в результате общения с заболевшей жительницей Эчмиадзина, прилетевшей из Италии, еще один - приезжий из Франции.

По словам премьера, 28 из первых 31 изолированных в гостинице «Голден Пелес» в Цахкадзоре будут отправлены домой. У двоих был выявлен коронавирус, а третий останется в изоляции, так как общался с больным.

В общей сложности, на данный момент из Эчмиадзина изолировали 100 граждан.

«В настоящее время у нас есть 13 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, только у одного пневмония», - сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Ранее 13 марта в Армении было подтверждено 8 случаев заболевания, 88 граждан находились в карантине.

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