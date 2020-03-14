Около 5500 человек скончались по всему миру от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Около 71.6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек.

В Китае за день коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили у 11 человек, причем только 4 заразились в Китае, остальные - это путешественники, прибывшие из Италии, США и Саудовской Аравии, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.

Число новых случаев, завезенных из других стран, впервые превысило количество тех, кто заболел в Китае. Всего в стране заболели 80824 человека, умерли 3189 человек.

В Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 250 человек, что стало максимум по числу погибших за сутки в Европе. Число заболевших в Италии выросло на 2.1 тысячи до 17.6 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой инфекции. На фоне распространения коронавирусной инфекции многие государства ограничили авиасообщение со странами, где широко распространен SARS-CoV-2.

Въезд для иностранцев закрыли власти Чехии и Кипра. Дания отказывается пускать тех, кто приехал без уважительной причины. Авиакомпании Молдовы с 15 марта на 2 недели приостановят полеты в страны Европы.