ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса
14 марта 2020 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Европу эпицентром пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2.
«Европа теперь является эпицентром пандемии, на нее приходится больше зарегистрированных случаев заражения и смертей, чем во всех остальных странах вместе взятых, за исключением Китая», - заявил 13 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на пресс-конференции по видеосвязи в Женеве, пишет Deutsche Welle.
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество к солидарной борьбе с пандемией, позволяющей людям и организациям содействовать в финансировании производства защитных масок, перчаток, халатов для медработников и комплектов для диагностики, а также исследований в сфере разработки вакцин.
Между тем в Италии - европейской стране, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса, только за сутки от последствий заражения умерли еще 250 человек. В результате общее количество летальных исходов в Италии достигло 1266. Всего, согласно официальным данным, в стране заразились коронавирусом уже 17.6 тысячи человек. Это более чем на 2500 человек больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой инфекции.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек. Около 71.6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек.
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