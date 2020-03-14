Крупнейшие киностудии США заморозили съемки из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Крупнейшие американские кинокомпании, в том числе Warner Bros., Disney, 20th Century Fox и Netflix, из-за распространения коронавируса COVID-19 в США приостанавливают работу над всеми своими фильмами, сериалами и телешоу, в съемках которых задействованы живые актеры.

Съемки будут заморожены с 16 марта как минимум на две недели, пишет kp.ru.

Например, медиакорпорация NBC Universal временно прекратила производство 35 своих проектов, а компания Apple приостановила производство сериала «Утреннее шоу».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой инфекции.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек. Около 71.6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек.