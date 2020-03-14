В Иране за сутки около 100 человек умерли от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Почти 100 человек скончались за сутки в Иране, жертвами коронавируса с 19 февраля стали 611 человек из более чем 12.7 тысячи зараженных. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

«За сутки выявлено 1 365 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев возросло до 12 729. За сутки также погибли 97 больных, в общей сложности число жертв достигло 611», - сообщил он, пишет РИА Новости.

По его словам, 4 339 человек выздоровели.

Ту же информацию подтвердил и официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек. Около 71.6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек.