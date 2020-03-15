Более 5800 человек умерли от коронавируса во всем мире
15 марта 2020 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.
Число жертв коронавируса в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10 (все в провинции Хубэй), количество заразившихся возросло на 20, 1370 человек выздоровели, сообщает Комитет по здравоохранению КНР. Всего в Китае заболели 80,844 человек, выздоровели 66,911, умерли 3199, пишет «Коммерсантъ».
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вне КНР за сутки заболели 9751 человек (всего 61,518), умерли 424 человека (всего 2199). Самая негативная статистика по количеству заразившихся отмечается в Италии (17660), Иране (11364), Южной Корее (8086), Испании (4231), Франции (3640) и Германии (3062).
Ранее ВОЗ назвала Европу новым эпицентром пандемии, с большим количеством зарегистрированных случаев заражения и смертей, чем в остальных странах мира вместе взятых (за исключением Китая).
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