Китайские ученые описали протекание коронавируса у детей

PanARMENIAN.Net - Дети заболевают новой коронавирусной инфекцией COVID-19 реже взрослых, многие типичные для старших пациентов симптомы у них не проявляются, однако РНК вируса дольше выявляется в их фекалиях. Вероятно, вирус от детей другим людям нередко передается фекально-оральным путем, пишет N+1 со ссылкой на Nature Medicine.

Большинство случаев заражения SARS-CoV-2 (возбудителем COVID-19) выявили у взрослых. Заболеваемость и смертность среди детей пока представляется наиболее низкой.

Сотрудники Медицинского университета Гуанчжоу под руководством Ситанга Гонга обработали сведения о 745 детях и 3174 взрослых, которые близко контактировали с зараженными в двухнедельный период до обращения к врачу. (Заболевшим давали интерфероны для борьбы с вирусом.)

Полимеразная цепная реакция выявила новый коронавирус у 10 детей и 111 взрослых. Это 1.3 и 3.5 процента от общей численности соответствующей возрастной группы. Возраст заболевших детей составлял от 2 месяцев до 15 лет, шестеро были мальчиками. Все они поступили на лечение независимо друг от друга.

Многих симптомов, типичных для острых респираторных синдромов, у детей не проявилось. У троих не было лихорадки (притом у всех при госпитализации температура тела не превышала 39 градусов Цельсия), у пятерых - кашля, а насморк наблюдался только у двоих. Компьютерная томография легких не выявляла однозначных признаков пневмонии, и «симптом матового стекла» нашли только у половины маленьких пациентов.

Наиболее частые для взрослых симптомы COVID-19, такие как головная боль, мышечная слабость, рвота, тошнота и дезориентация, у детей не наблюдались. Все это позволяет предположить, что многие случаи коронавирусной инфекции среди наиболее молодого населения не выявили из-за нетипичной клинической картины.

РНК вируса продолжали выявлять в ректальных мазках 8 из 10 детей еще несколько дней после того, как в носоглоточных смывах его переставали обнаруживать. Это может указывать на то, что SARS-CoV-2 от младших пациентов часто распространяется фекально-оральным путем (через немытые после туалета руки, как при дизентерии).

Хотя ранее уже появлялись свидетельства вероятности такого переноса, этот способ заражения новым коронавирусом пока не подтвержден: в человеческих фекалиях еще не находили способные к репликации частицы SARS-CoV-2. В любом случае, авторы статьи считают, что ПЦР мазков из заднего прохода в случае детей может быть информативнее для поиска инфекции, чем ПЦР смывов из носоглотки.

По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.