В Армении один из заразившихся коронавирусом - школьник

PanARMENIAN.Net - Один из подтвержденных 14 марта случаев коронавируса в Армении выявлен у ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Отмечается, что школьник госпитализирован, а круг его общения в школе - одноклассники и учителя - изолируется.

К настоящему времени подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. О 7 из них стало известно 14 марта. Более 200 человек находятся в карантине.