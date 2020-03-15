В Иране число жертв коронавируса превысило 700 человек

PanARMENIAN.Net - Более 100 человек скончались за сутки в Иране от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 724, всего зафиксировано 13938 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

Впервые число жертв за сутки в Иране превысило 100 человек, пишет РИА Новости.

«С полудня вчерашнего дня было выявлено 1209 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 13938. К настоящему моменту выздоровели 4590 человек. За прошедшие сутки скончались 113 человек, за счет чего общее число жертв возросло до 724», - написал Вахабзаде в Twitter.

По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.