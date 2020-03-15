«Мыть руки и верить в Бога»: ИГ выпустило памятку для боевиков по борьбе с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) выпустила для боевиков памятку по борьбе с коронавирусом.

Список «шариатских директив по борьбе с эпидемиями» появился в последнем номере газеты группировки «Аль-Наба». Он включает призывы держаться подальше от больных людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Также экстремисты добавили к рекомендациям указание «верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу Бога».

По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.

В Ираке инфицировались 110 человек, 10 умерли. В Сирии, где также по-прежнему сильны позиции ИГ, о случаях заражения не сообщалось.