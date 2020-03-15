Правительство Армении обсудит введение режима ЧП в некоторых регионах
15 марта 2020 - 22:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении 16 марта обсудит возможность объявления чрезвычайного положения в некоторых районах страны в связи с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, в сложившейся ситуации нужно предпринять дополнительные меры.
Пашинян сообщил, что 15 марта с 23:00 выезды из Эчмиадзина будут частично перекрыты. Так, из 27 выездов из города доступны будут только 3, где будут установлены пункты полиции и медиков, чтобы измерять температуру выезжающих из города.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 28, 18 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из пациентов - первый, выздоровел. Таким образом, сейчас в стране известно о 27 зараженных, в зоне риска находятся два пациента в возрасте 71 и 67 лет. Более 300 человек изолированы.
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