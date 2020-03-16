Армения и Россия на 2 недели ограничивают пассажироперевозки

Армения и Россия на 2 недели ограничивают пассажироперевозки
16 марта 2020 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения и Россия договорились об ограничении на две недели пассажироперевозок между странами. Договоренность была достигнута в ходе телефонной беседы между премьер-министром РА Николом Пашиняном и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

При этом, возвращение граждан двух стран на свою родину будет обеспечено.

Собеседники обсудили шаги по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Будет сохранен бесперебойный процесс грузоперевозок.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29. 300 человек изолированы, еще 300 готовятся к изоляции.

Правительство Армении на внеочередном заседании 16 марта предложило ввести чрезвычайное положение в стране на месяц.

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