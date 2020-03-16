Решение принято: В Армении вводят чрезвычайное положение
16 марта 2020 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на внеочередном заседании 16 марта приняло решение о введении на месяц режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в стране. Решение было единогласно принято членами кабмина республики.
Таким образом, согласно постановлению правительства РА, в стране с 18:30 16 марта вводится чрезвычайное положение. Оно продлится до 14 апреля.
После заседания правительства по закону будет проведено заседание Национального собрания, правительство ответит на вопросы депутатов.
Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29. Около 600 человек изолированы или находятся в процессе изоляции.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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