Решение принято: В Армении вводят чрезвычайное положение

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на внеочередном заседании 16 марта приняло решение о введении на месяц режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в стране. Решение было единогласно принято членами кабмина республики.

Таким образом, согласно постановлению правительства РА, в стране с 18:30 16 марта вводится чрезвычайное положение. Оно продлится до 14 апреля.

После заседания правительства по закону будет проведено заседание Национального собрания, правительство ответит на вопросы депутатов.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29. Около 600 человек изолированы или находятся в процессе изоляции.