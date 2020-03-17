ВОЗ: За сутки в мире коронавирусом заразились около 14,000 человек

ВОЗ: За сутки в мире коронавирусом заразились около 14,000 человек
17 марта 2020 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения сообщила в своем отчете, что за прошедшие сутки коронавирусом заразились 13,903 человека по всему миру, умерли 862 заболевших.

Почти все новые случаи - 13,874- были зарегистрированы за пределами Китая, откуда началось распространение вируса. На территории страны за сутки зафиксировано 29 заболевших и 14 умерших, пишет «Дождь».

Также ВОЗ сообщает, что перестанет выделять случаи заболевания в Китае в отдельную графу, так как число случаев заражения и смертей за его пределами больше, чем внутри страны.

Кроме того, еще четыре государства заявили о первых заболевших коронавирусом. Это Узбекистан, Уругвай, Руанда и Сейшелы.

В Армении, по состоянию на 16 марта, было выявлено 52 случая заражения, один из пациентов выздоровел.

11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией. Всего с ее начала в мире заболели 167,511 человек, умерли 6606. Распространение заболевания началось в декабре 2019 года с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань.

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