Минздрав Армении за день собрал более 2000 волонтеров для борьбы с коронавирусом

Минздрав Армении за день собрал более 2000 волонтеров для борьбы с коронавирусом
17 марта 2020 - 16:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство здравоохранения Армении объявило о временном прекращении набора добровольцев для различных видов деятельности в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

Как сообщают из Минздрава, за день записались более 2000 волонтеров.

16 марта Минздрав объявил, что ищет добровольцев, в том числе студентов-медиков, медсестер, психологов и социальных работников, а также переводчиков, составителей баз данных, водителей и людей, готовых заняться доставкой лекарств и еды.

В Армении, по состоянию на 17 марта, выявлено 64 случая заражения, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.

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