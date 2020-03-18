Супруга премьера Армении заявила о желании стать волонтером Минздрава

PanARMENIAN.Net - Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян обратилась в министерство здравоохранения РА с просьбой принять ее в ряды волонтеров, которые будут помогать в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Асмик Арутюнян на своей странице в Facebook.

16 марта Минздрав РА объявил, что ищет добровольцев, в том числе студентов-медиков, медсестер, психологов и социальных работников, а также переводчиков, составителей баз данных, водителей и людей, готовых заняться доставкой лекарств и еды.

В связи с распространением коронавируса и введением чрезвычайного положения в Армении Акопян отложила все свои встречи на неопределенный срок. Фонд «Мой шаг» рассматривает возможность оказания помощи пожилым людям в уязвимом положении.

«В настоящее время сотрудники Фонда проводят консультации и исследования, чтобы понять потребности: в соответствии с этим будут уточнены дальнейшие действия. Председатель Совета попечителей фонда Анна Акопян координирует эту деятельность из дома», - отметила Арутюнян.

Вечером 15 марта Акопян сдала тест на коронавирус, результат оказался отрицательным. В Армении, по состоянию на утро 18 марта выявлено 84 случая заражения, один из пациентов выздоровел. 444 человек в карантине, около 800 предписано самоизолироваться. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля․