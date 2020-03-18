AliExpress будет блокировать продавцов за спекуляции на коронавирусе

PanARMENIAN.Net - За спекуляции на защите населения от коронавируса AliExpress Россия будет удалять соответствующие товары и блокировать продавцов.

Клиентов, заметивших на AliExpress товары медицинского и противовирусного назначения по несправедливой цене, компания просит передавать информацию в службу поддержки, пишут «Ведомости».

Продавцов AliExpress Россия попросила не повышать цены на медицинские и другие защищающие товары, не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе, чтобы скидкой не могли воспользоваться перекупщики, а также не использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа и не искажать описание товара, наделяя его «чудодейственными» противовирусными свойствами.

Нынешнюю ситуацию на рынке товаров, защищающих население от вируса, можно сравнить с взвинчиванием цен на такси после терактов, и такое поведение вызывает осуждение, заявили в пресс-службе AliExpress Россия.

В начале марта компания Amazon заблокировала аккаунты продавцов из США, которые завышали цены на маски во время растущего спроса из-за распространения коронавируса. После этого другой маркетплейс, eBay, полностью запретил продажу масок и средств для дезинфекции.