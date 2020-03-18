Участники немецкого шоу полтора месяца не знали о коронавирусе

PanARMENIAN.Net - Участникам немецкого реалити-шоу Big Brother, которые живут в изоляции от мира, рассказали о пандемии коронавируса. Специальный выпуск шоу, аналоги которого есть во многих странах мира, прошел вечером 17 марта.

«Речь идет о том, что происходит в мире, что изменилось в последние дни и недели, об этом мы хотим вам рассказать. Есть болезнь, называется COVID-19, которая довольно широко распространилась в последние дни и недели. Ее вызывает коронавирус, это немножко как грипп, некоторые вообще не замечают, что болеют, у других это похоже грипп, но это особенно опасно для престарелых, для больных. Не волнуйтесь, мы поговорили с вашими близкими, с ними все хорошо», - заявил ведущий участникам, пишет РИА Новости.

Ведущий вместе с врачом, работающим на площадке передачи, сидели на стульях на возвышении, тогда как участники расположились на диванах и креслах за стеклянной стеной. Поначалу участники не проявляли эмоций, скорее выглядели озадаченными. При этом четверо участников, попавших на площадку в начале марта, знали о вирусе, но если исходить из правдивости легенды телешоу, с тех пор они не знали о развитии событий, а именно о стремительном распространении болезни в Германии, введении мер по борьбе с ней, резком ухудшении ситуации в Италии, Франции, Испании, закрытии границ в Европе и мире.

Участников проинформировали, что «каждый день поступает все больше сообщений о новых случаях», что США запретили въезд иностранцам из Европы, значительная часть парка самолетов мировых авиакомпаний простаивает на земле, в мире объявлена «глобальная эпидемия, так называемая пандемия». Также им сообщили, что Германия закрыла границы, власти страны ввели строгие меры по контролю заболеваемости, закрыв школы, университеты, детские сады, крупные мероприятия отменены, бары, клубы закрыты.

Ведущий заверил, что продюсеры шоу находятся в контакте с родственниками и близкими участников и будут сообщать им новости. Далее в студии продемонстрировали видео с рекомендациями о гигиенических мерах профилактики коронавируса и мерах по социальному дистанцированию.

В завершении выпуска участники, вопреки рекомендациям эпидемиологов, обнимались и целовались. Большинство были в приподнятом настроении и ели яблоки, кроме молодого человека, который активнее всех реагировал на новости и в конце разрыдался. Остальные пытались его утешить.

В Германии официально подтверждены почти 7200 случаев заражения коронавирусом и 12 летальных исходов.