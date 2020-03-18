«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса
18 марта 2020 - 17:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае, отменен из-за коронавируса. Об этом говорится в микроблоге конкурса в Twitter.

Мероприятие должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения конкурса даже без аудитории.

Организаторы приняли решение отменить конкурс из-за «неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции», а также из-за ограничений, введенных властями разных стран. Организаторы продолжат обсуждение проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.

В этом году Армению на «Евровидении» должна была представлять певица Атена Манукян.

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