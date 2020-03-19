В Армении коронавирусом заразилась медсестра

В Армении коронавирусом заразилась медсестра
19 марта 2020 - 14:43 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 1 из подтвержденных случаев коронавируса диагностирован у медсестры, осуществляющей профессиональную миссию в инфекционной больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, она была немедленно госпитализирована, состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное, воспаления легких у нее нет.

«В эти дни медработники работают в сверхзагруженном режиме, часто оказываясь в содержащих риски ситуациях. Они – одна из самых уязвимых групп в плане заражения», - отметил министр.

Он вновь призвал уважать их работу и оставаться дома.

В Армении 19 марта, по состоянию на 13:00, выявлено 122 случая заражения, один из пациентов выздоровел.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

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