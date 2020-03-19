Армянский бизнес получит 0% займы для восстановления после коронавируса

PanARMENIAN.Net - На заседании правительства Армении 19 марта обсуждались вопросы, связанные с разрешением экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса. Премьер-министр РА Никол Пашинян представил подробную информацию о пакетах изменений, которые должны будут поддержать экономику страны.

В частности, будет запущен пакет поддержки бизнеса на сумму около 25 млрд драмов (около $51 млн). Он будет направлен на предоставление кредитов предприятиям. Согласно проекту, 50% суммы будет предоставлено банками, а до 50% - правительством. Сумма, выделяемая правительством, беспроцентная, проценты банков и кредитных организаций будут субсидироваться государством. То есть бизнес получит займ под 0%.

Сумма может быть направлена на выплаты зарплаты и налогов с них - не более 500,000 драм (ок. $1040) на одного работника, не дольше 3 месяцев.

Второе направление - покупка и импорт сырья, если весь объем будет использоваться для производства готовой продукции в РА, а предприятие имеет производственные мощности.

Третье направление - импорт оборудования с целью организации или расширения производства в Армении. Эти деньги будут использованы для финансирования расходов на электроэнергию, воду и газ на срок до 3 месяцев, до 5 млн драмов (ок $10400) в месяц.

«Также у нас будет пакет социальной поддержки еще на 25 млрд драмов, который будет использован по необходимости», - добавил Пашинян.

Помимо данных сумм, минимум 80 млрд драм (более $165 млн) будет выделено на инновационные проекты.

В Армении, по состоянию на утро 19 марта, выявлено 115 случаев заражения, один из пациентов выздоровел.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.