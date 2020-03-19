«Победа» приостанавливает рейсы Гюмри-Москва
19 марта 2020 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Лоукостер «Победа» приостанавливает полеты из Москвы в армянский Гюмри с 19 марта по 15 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.
«Лоукостер «Победа» с 19 марта 2020 года приостанавливает полеты из Москвы в Гюмри в связи с введенным правительством Армении ограничением на въезд российских граждан», - говорится в сообщении.
Пассажирам возврат средств будет произведен автоматически.
Армения с 16 марта из-за пандемии коронавируса запретила въезд граждан из 16 стран, включая Россию.
Самое значимое
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Ryanair отменяет большую часть своих рейсов В течение 18-24 марта количество рейсов сократят более чем на 80%
Армянский бизнес получит 0% займы для восстановления после коронавируса В частности, будет запущен пакет поддержки бизнеса на сумму около 25 млрд драмов
Всеармянский фонд «Айастан» начинает сбор средств для борьбы с коронавирусом Таким образом фонд присоединяется к борьбе с эпидемией
Джордж Мартин сообщил, что из-за карантина больше пишет Писатель не стал уточнять, о каком произведении идет речь