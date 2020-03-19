«Победа» приостанавливает рейсы Гюмри-Москва

«Победа» приостанавливает рейсы Гюмри-Москва
19 марта 2020 - 17:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Лоукостер «Победа» приостанавливает полеты из Москвы в армянский Гюмри с 19 марта по 15 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

«Лоукостер «Победа» с 19 марта 2020 года приостанавливает полеты из Москвы в Гюмри в связи с введенным правительством Армении ограничением на въезд российских граждан», - говорится в сообщении.

Пассажирам возврат средств будет произведен автоматически.

Армения с 16 марта из-за пандемии коронавируса запретила въезд граждан из 16 стран, включая Россию.

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