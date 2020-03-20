Число случаев коронавируса в Армении увеличилось до 136

PanARMENIAN.Net - В Армении 20 марта выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на Армянской объединенной платформе.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 136, один пациент вылечился, активных кейсов - 135.

Большая часть случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.