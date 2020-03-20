В Армении 112 случаев заражения коронавирусом из 136 связаны с двумя кейсами
20 марта 2020 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 112 случаев заражения коронавирусом из подтвержденных на 20 марта 136 приходится на два кейса - Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.
При этом, как сообщалось ранее, рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился и ограничился кругом общения первого пациента из этого города. Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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