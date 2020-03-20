В Армении 112 случаев заражения коронавирусом из 136 связаны с двумя кейсами

В Армении 112 случаев заражения коронавирусом из 136 связаны с двумя кейсами
20 марта 2020 - 15:18 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 112 случаев заражения коронавирусом из подтвержденных на 20 марта 136 приходится на два кейса - Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

При этом, как сообщалось ранее, рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился и ограничился кругом общения первого пациента из этого города. Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

 Самое значимое
Мэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимостиМэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимости
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Армянская журналистка удостоена премии Госдепа США Women of CourageАрмянская журналистка удостоена премии Госдепа США Women of Courage
Торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео
Первый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантинПервый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантин
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
Минобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудиторииМинобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудитории
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Четверо военнослужащих ВС Армении попали под лавину: Трое из них погибли
Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса
Тело экс-главы СНБ Армении нашла его жена: На месте происшествия было оружие
Ryanair открывает новый рейс из Еревана в Пафос.
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
МГ ОБСЕ призывает стороны карабахского конфликта строжайше соблюдать режим прекращения огня Сопредседатели продолжат предпринимать свои посреднические усилия без без перерыва
Нефть Brent подорожала более чем на 3% Это происходит, несмотря на негативный настрой аналитиков, которые прогнозируют в будущем новый ценовой обвал
В Краснодаре у прибывшего из Армении обнаружили коронавирус Он находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе
«Победа» приостанавливает рейсы Гюмри-Москва Возврат средств пассажирам будет произведен автоматически